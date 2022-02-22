Иностранный журналист провел телеэфиры из Киева сразу на шести разных языках

Журналист Associated Press Филип Кроутер опубликовал видео из Киева, где он проводит эфиры для разных изданий сразу на шести языках: английском, люксембургском, испанском, португальском, французском и немецком.

Об этом сообщает «Сноб».

Кроутер свободно владеет шестью языками, что позволяет ему работать сразу в нескольких СМИ. Репортер родился в Люксембурге в семье британки и немца, поэтому для него родными стали сразу три языка – немецкий, английский и люксембургский. Позже Кроутер выучил еще и французский, испанский и португальский.

Пользователи в комментариях хвалят репортера за профессионализм, коллеги в шутку завидуют, а носители языков отмечают, что автор в речи даже повторяет необходимые акценты.

Напомним, ранее в США журналистку в прямом эфире сбил автомобиль, но она встала и продолжила репортаж.