В Николаеве на общественных слушаниях обсуждали высотность домов, которые построят на пустыре на Сухом Фонтане – застройщик хочет 7, а жители 4

Во вторник, 22 февраля, в ДК Строителей в Николаеве проходили общественные слушания относительно строительства двух многоквартирных домов в микрорайоне Сухой Фонтан по адресу: Бугский бульвар, 5б и 5в. Цель слушаний состояла в том, чтобы согласовать с жителями высотность домов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На общественные слушания пришло порядка 150 человек, большинство из которых еще до начала мероприятия в личных разговорах высказывались против строительства домов как таковых. Тем не менее, были и те, кто поддерживал такую идею, ведь на сегодняшний день земельный участок фактически заброшен, им никто не занимается, а местные жители складируют там свой мусор.

Директор строительной компании Сергей Бартошук рассказал, что земельный участок выведен в частную собственность с целевым назначением под строительство многоэтажной застройки с инфраструктурой. У застройщика имеются градостроительные условия, благодаря которым они сделали проект строительства жилых домов. Также имеется сообщение о начале выполнения подготовительных работ.

По его словам, указанная территория находится в жилой зоне Ж-3 и там разрешена постройка до 4-х этажей, хотя в других городах Украины в таких зонах разрешено строить 6-9 этажей. Учитывая, что вокруг планируемой застройки расположены 6-9-этажки, застройщик решил на общественных слушаниях согласовать строительство именно семиэтажных домов.

— У нас есть разрешение на строительство четырехэтажных домов. По проекту предусмотрено 7 этажей. Поэтому мы собрали людей, чтобы услышать их мнение и принять решение - строить 7 этажей или нет. Если проголосуют за 7 этажей - будет 7 этажей, если нет, то построим четырехэтажные. Не стоит вопрос: строить или не строить дома в принципе. Речь только об этажности, - рассказал Сергей Бартошук.

Сергей Бартошук также добавил, что на территории планируемой застройки имеются аварийные и поодинокие деревья, которые снесут. Но, по окончанию строительства территорию домов благоустроят и озеленят в большем количестве, чем есть сейчас. Начать строительство планируют уже в этом году, а закончить в течение 2-3 лет, но при этом все будет зависеть от существующей ситуации в стране в целом.

Нынешнее состояние земельного участка и визуализация проекта строительства.

Согласно техническим характеристикам, которые предоставили застройщики, срок эксплуатации семиэтажек составляет 100 лет. В домах планируют разместить 180 квартир. Они будут располагаться со 2-го по 7-й этаж. Первый этаж предусмотрен для коммерческих помещений. Также в домах будут одноуровневые подземные паркинги в общем на 189 мест. Помимо этого, по Спасскому спуску будет еще 10 дополнительных паркомест. Во дворе будут расположены детские площадки и другая инфраструктура для отдыха.

В частности, жителей интересовал вопрос, просчитывали ли проектанты нагрузку на водопроводные и канализационные сети, которые уже не выдерживают текущей нагрузки, точно так же, как и электросети. Архитектор-проектант отметил, что эти моменты обязательно обсуждаются с городскими службами, которые должны выдать технические условия на подключение, без которых ввести дома в эксплуатацию будет невозможно. Если городские службы не смогут обеспечить необходимую нагрузку, то будут искать пути решения вопроса.

— Из-за нехватки мощности существующей подстанции, мы построим свою подстанцию внутри дома на 6 кВт. На ваши дома это никак не отразится. По поводу канализации и воды, водоканал выставляет условия, что мы не только прокладываем свои сети водопровода и канализации, но и осуществляем реконструкцию существующих сетей. У «Николаевводоканала» сейчас такое правило. При строительстве, если компания повреждает сети, то мы восстанавливаем их за свой счет, - заявил представитель компании застройщика.

Также жители опасаются того, что из-за строительства двух многоэтажек существующие дома начнут подмывать грунтовые воды, начнется подтопление и по домам пойдут трещины или они вовсе развалятся из-за строительных вибраций. На это архитектор сообщил, что на глубину грунтовых вод загонят сваи и они «будут служить той подушкой, чтобы ничего не плыло». При этом комплекс будет укреплять существующий склон и нагрузки на соседние дома не будет.

Горожане возмущались, что район и так является густонаселенным, а мест в школах детских садах уже не хватает, а с появлением двух семиэтажек ситуация еще более ухудшится. Архитектор заявил, что обеспечением социальной инфраструктурой должен заниматься город, а застройщик, если захочет, может построить частный детсад, но такого в планах нет.

Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что земля находится в частной собственности и владелец имеет право строить многоэтажки. К тому же у него есть все необходимые документы для строительства домов до четырех этажей. Для строительства более четырех этажей необходимо получить специальное разрешение, он готовится Департаментом архитектуры после того, как застройщик предоставит заявление, протокол проведенных общественных слушаний и протокол заседания градостроительного совета. После этого проект решения выносится на заседание исполнительного комитета Николаевского горсовета.

Архитектор Марины Калмыкова заявила, что по Генеральному плану города эта территория указана, как существующая жилая застройка и там не предусмотрена новая застройка или реконструкция. Согласно Детальному плану на территории предусмотрено проектирование двух четырехэтажек, поэтому она призвала придерживаться именно этого решения и строить дома до четырех этажей.



Так как у горожан больше не осталось вопросов, вопрос о строительстве семиэтажных домов вынесли на голосование и его поддержало лишь 14 жителей, против было 74 человека.

Как известно, в Николаеве фирма «Солид констракшн компани» собирается построить два многоквартирных семиэтажных дома в микрорайоне Сухой Фонтан. Однако, на начальном этапе компания уже столкнулась с давлением и манипуляциями со стороны отдельных представителей местных властей.

В частности, мэр Николаева поддержал строительство двух многоэтажек на Сухом Фонтане, потому что сейчас там «конкретный срач».