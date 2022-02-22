Николаевские спасатели провели тактико-специальные учения с гарнизоном гражданской защиты на комбинате хлебопродуктов

22 февраля на базе Николаевского комбината хлебопродуктов проведены гарнизонные тактико-специальные учения с личным составом Николаевского гарнизона гражданской защиты.

Об этом сообщают на сайте ГСЧС.

Основное направление работы объекта состоит в приеме продукта, кратковременном хранении, сушке зерна, пшеницы и ячменя. На предприятии работает 230 человек, а в ночное время около 25. В составе охраны организована работа добровольной пожарной дружины в количестве 16 человек, в том числе на круглосуточном дежурстве 4 человек.

По тактическому замыслу в результате выхода из строя редуктора двигателя над силосным этажом произошел пожар в голове цеха №4 с утечкой масла и обрыв ленты транспортера. Возникла угроза распространения огня по нориям в силосе хранилища.

В рамках учений отработаны действия администрации объекта по эвакуации персонала, а также первоочередные действия добровольной пожарной дружины.

«Подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, которые привлекались к обучению, приняты меры по локализации условного пожара, недопущению распространения огня на смежные помещения. Наращивая обстановку на пожаре, спасателям предоставлена ​​вводная, согласно которой во время эвакуации исчезли два рабочих предприятия, находившиеся в сверхсилосном помещении. Пожарные провели разведку и спасение «пострадавших». Условный пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Напомним, в январе николаевские ГСЧС провели учения по спасению людей на воде и рассказали, где можно нырять на Крещение.