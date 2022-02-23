За сутки в Николаевской области зафиксировали 1120 новых случаев COVID-19 – выздоровело 879 человек

По состоянию на 23 февраля в Николаевской области выявлено 1120 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 23 февраля из всех 145014 (+1120) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 84325 (+684);

Первомайск – 9357 (+83);

Южноукраинск – 5275 (+75);

Вознесенск – 3265 (+29);

Очаков – 2545 (+25).

На других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 224 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3520 (+20) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3267 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 879, всего – 122103.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3516, в сутки – 8.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 23.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1157 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 74 больных; - городская больница №3 г. Николаева – 112 больных и 38 человек с подозрением; - городская больница №5 г. Николаева – 163 больных; - Николаевская областная детская клиническая больница – 121 больной и 14 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 90 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 66 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 86 больных;