За сутки в Николаевской области зафиксировали 1120 новых случаев COVID-19 – выздоровело 879 человек

По состоянию на 23 февраля в Николаевской области выявлено 1120 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 23 февраля из всех 145014 (+1120) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев – 84325 (+684);
Первомайск – 9357 (+83);
Южноукраинск – 5275 (+75);
Вознесенск – 3265 (+29);
Очаков – 2545 (+25).
На других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 224 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3520 (+20) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3267 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 879, всего – 122103.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3516, в сутки – 8.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 23.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1157 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 74 больных;
- городская больница №3 г. Николаева – 112 больных и 38 человек с подозрением;
- городская больница №5 г. Николаева – 163 больных;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 121 больной и 14 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 90 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 66 больных;
в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 86 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 58 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 39 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 13 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 28 больных и 6 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР - 29 больных и 1 человек с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 50 больных и 2 человека с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 79 больных и 6 человек с подозрением;
- Снегиревская городская больница – 32 больных;
- городская детская больница №2 г.Николаева – 34 больных и 5 человек с подозрением;
- городская больница №1 г. Николаева – 9 больных.