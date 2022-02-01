В Березанской громаде жалуются на «Укрпочту», которая работает с перебоями – Замазеева инициирует круглый стол

В Березанской ОТГ жалуются на «Укрпочту», которая не вовремя привозит посылки и, в целом, работает с перебоями.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева у себя на странице в Facebook.

Глава облсовета сообщила, что побывала с визитом в громаде, узнала, что местная власть выделяет средства на территориальную оборону. Жители же жалуются на плохие дороги и «Укрпочту».

«Укрпочта». Проблема предоставления почтовых услуг населению волнует не одна община Николаевщины. Из-за реформы «Укрпочта» закрыла свои стационарные отделения. Сейчас почтальоны приносят почту, но не выполняют свою работу должным образом. Поэтому газеты или коммунальные платежи жителям общины не доставляются вовремя. Соответственно пользователи перестают подписываться на местную периодику. А это уменьшает тираж газет или вообще провоцирует их дальнейшее исчезновение», - написала глава облсовета.

В связи с этим, Замазеева сообщила, что будет инициировать круглый стол с представителями «Укрпочты», главами территориальных общин и редакторов газет.

Также на ближайшей сессии будет рассмотрен вопрос о выделении средств на программу «Автобус для общин».

«Проект программы был разработан Николаевским областным советом и поддержан на 9-й сессии облсовета по моей инициативе. Идею поддерживают жители областных общин, поэтому на ближайшей сессии будем решать вопрос о выделении средств для закупки автобусов», - добавила Замазеева.

Напомним, во вторник, 21 декабря, для жителей Николаевской области утвердили областную программу – «Автобусы для общин».