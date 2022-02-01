Подорожали составляющие тарифа: Николаевские перевозчики просят повысить стоимость проездка в общественном транспорте

В Николаеве представители фирм-перевозчиков обратились к городской власти с просьбой пересчитать тариф на перевозку, учитывая, что некоторые составляющие тарифа заметно подорожали.

Об этом стало известно в среду, 23 февраля, в ходе заседания исполкома Николаевского горсовета, передает «Преступности.НЕТ».

По словам мэра Александра Сенкевича, обращение от перевозчиков поступило вчера. В ходе заседания он дал поручение отделу цен и ценовой политики произвести расчеты необходимости поднятия тарифа.

— Согласно законодательству Украины, тариф на перевозку может быть изменен в случае изменения стоимости хотя бы одной из составляющих более чем на 10%. Я попросил быстро провести анализ тарифов на проезд в частном и коммунальном транспорте в областных центрах Украины. Изучили ситуацию по 22 городам. Всю информацию предоставим членам исполкома, а на следующее заседание пригласим перевозчиков. Прежде чем говорить о ценах, немного поговорим о качестве работ. Пригласим пастранс, электротранс, перевозчиков, выигравших конкурс на маршруты перевозки в Николаеве. Позадаем им конкретные вопросы, - заявил мэр.

Из представленных таблиц видно, что тариф на перевозку в Николаеве один из самых низких, как для коммунального транспорта, так и для частного.

Член исполкома Андрей Стахурский отметил, что вчера поздно вечером президент Владимир Зеленский заявил, что будет отменено НДС на дизтопливо и бензин. Так как пока непонятно, будет отменен НДС внутренний или тот, который взимается при растоможке нефтопродуктов. Поэтому он попросил учесть этот аспект и выяснить конкретный механизм.

Александр Сенкевич добавил, что недавно начальник управления транспортного комплекса Дмитрий Попов проводил совещание с перевозчиками по факту того, что водители постоянно отключают GPS-трекеры в маршрутных такси.

— Принято решение переключить систему GPS-контроля на компанию, которая будет работать с городским советом. Мы сможем замерить время, сколько устройства не работают. С «лидерами» будем разрывать договоры, чтобы они имели совесть и не отключали, - отметил мэр.

Напомним, что водители маршрута №3а самовольно сокращают схему движения – в мэрии Николаева заявили, что полиция привлечет их к админответственности.