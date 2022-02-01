Правительство ФРГ анонсировало подготовку нового доклада по ситуации вокруг «Северного потока – 2»

В среду, 23 февраля, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия подготовит новый доклад по газопроводу «Северный поток – 2», однако это не значит, что он никогда не будет запущен.

Об этом сообщает ТАСС.

В течение нескольких месяцев Германия предложит регулятору новый доклад по ситуации вокруг «Северного потока – 2».

«Это будет длиться несколько месяцев. Это не санкции в классическом понимании, это юридическое действие», - подчеркнул он.

Министр объяснил, что такое решение было вызвано изменениями ситуации безопасности в Европе. При этом, по его словам, «повода для спешки нет».

Хабек отметил, что пересмотр доклада по «Северному потоку – 2» со стороны Германии - юридический шаг, однако он не означает, что газопровод никогда не будет запущен.

«Это не является решением, что «Северного потока – 2» не будет. Это все еще может произойти в зависимости от вооруженного противостояния на Украине. Это является юридическим шагом, было понятно, что старый доклад перестанет быть актуальным», - добавил он.

Поднимая вопрос о перспективе санкций против «Северного потока – 2», Хабек в очередной раз сказал, что «это тоже может произойти».

Он также добавил, что последний шаг правительства ФРГ не относится к единой европейской реакции на события в Донбассе.

Как известно, после признания «ЛДНР» президентом РФ Владимиром Путиным «ЛДНР», власти Германии заявили о заморозке газопровода «Северный поток-2».