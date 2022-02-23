Через «єПідтримка» ₴39 миллионов направлено на оплату коммунальных услуг – Чернышев

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что в рамках программы «єПідтримка» около 39 миллионов гривен было направлено на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщает LB.ua.

Известно, что с 14 февраля люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные счета за средства, полученные в рамках программы «Поддержка».

Всего в приложении «Дія» было подано более 8,9 миллиона заявок. На данный момент оформлено 10 миллионов карт и потрачено 3,5 миллиарда гривен – 39 миллионов из них на оплату коммунальных услуг.

«Функция оплаты коммунальных услуг за средства является поддержкой, действующей больше недели. И за этот период уже около 39 миллионов гривен было направлено на оплату платежей в рамках этого функционала. Срок использования средств от поддержки продлен. Их можно потратить в течение девяти месяцев со дня зачисления, а не четырех, как это было раньше», – отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Напомним, что на вакцинированных украинцев от 60 лет распространяется еще одна программа – «єСмартфон». Вакцинированные пенсионеры смогут получить бесплатные качественные современные смартфоны уже этим летом .