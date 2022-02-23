НУК имени адмирала Макарова приглашает старшеклассников на День открытых окон

В субботу, 26 февраля, в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова пройдёт онлайн День открытых окон для всех старшеклассников и их родителей.

Об этом рассказали в приемной комиссии университета.

«Ежегодно в феврале мы проводим День открытых дверей для своих будущих студентов, а также тех, кто интересуется особенностями поступления в заведения высшего образования», – сообщил ответственный секретарь приемной комиссии НУК, доцент Валерий Комышник.

В этом году встреча носит название «День открытых окон».

- Почему так? Об этом наши гости узнают уже во время онлайн-встречи, где мы также с большим удовольствием поделимся информацией о главных условиях поступления в этом году, о самых востребованных на рынке труда специальностях и о том, какие профориентационные мероприятия способствуют повышению конкурсных баллов поступающих. Конечно же, мы откроем секрет уникальности НУК имени адмирала Макарова. Поэтому всех приглашаем! Поверьте, это мероприятие следует посетить.

Всем желающим посетить Дне открытых окон для получения ссылки и кода доступа необходимо предварительно зарегистрироваться по ССЫЛКЕ.

Напоминаем, что в НУК имени адмирала Макарова создали видеожурнал «Навигатор» для поступающих, выпуски которого транслируются на YouTube-канале университета. В эфир уже вышли выпуски о Кораблестроительном и Машиностроительном институтах НУК.

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