На Николаевщине разыскивают 17-летнего парня, который ушел из учебного заведения и не вернулся домой

В Вознесенском районе Николаевской области полиция разыскивает подростка.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Полицейские Вознесенского районного управления устанавливают местонахождение 17-летнего Даниила Домбровского-Горщука, который 23 февраля, днем ​​ушел из учебного заведения в селе Мариновка Вознесенского района и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы светлые вьющиеся, глаза серые.

Был одет: куртка, брюки и обувь черного цвета.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в Вознесенское районное управление полиции по адресу: г. Вознесенск, ул. Киевская, 24 или по телефонам (05134)-3-31-51, 066-912-50-27, 102.