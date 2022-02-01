В Николаеве собираются построить зерновой терминал на чужой территории и дороге общего пользования

В Корабельный район Николаева собирается зайти фирма «ТРАНСЮКРЕЙН» и построить зерновой терминал и транспортную галерею. Компания уже обратилась к городским властям за получением разрешения на аренду земли, однако существует несколько проблем, одна из которых состоит в том, что галерею собираются протянуть через участок, который находится в собственности другого предприятия портовой отрасли.

Об этом сообщает издание «Новости-N».

Указывается, что место для размещения галереи выбрано так, что ее колонны займут половину проезжей части на дороге, которая обеспечивает подъезд к объектам портовой инфраструктуры по улице Айвазовского и связывает их с остальной частью города. Саму галерею также планируется протянуть через участок, принадлежащий на правах собственности другому предприятию — ООО «КОМПАНИЯ «ЕВРОВНЕШТОРГ».

О планах построить через их территорию галерею в «ЕВРОВНЕШТОРГЕ» узнали случайно. Никто к ним по этому поводу не обращался и с ними этот вопрос не согласовывал.

- По общему правилу, земля должна оформляться под всем пятном застройки. Пятно застройки — это вертикальная линия, которая опускается от конструкции, которую ты построил или собираешься строить, до той земли, на которой эта конструкция уже построена или будет построена. Компания «ТРАНСЮКРЕЙН» как-то совершенно странно рисует свои колонны (в проектной документации, — прим. авт.), собирается от одной к другой что-то перебросить, а землю под ними арендовать не хочет. Таким образом, она откровенно входит в конфликт с Земельным Кодексом… Право собственности — нерушимо. Нельзя рассматривать вопрос выделения земли для строительства чего-либо, если нет договоренности с тем, кто имеет на эту землю право собственности, - сказал в комментарии «Новостям-N» руководитель ООО «КОМПАНИЯ «ЕВРОВНЕШТОРГ» Сергей Гунько.

Также отмечается, что обсудить вопрос планируемого строительства с собственником земли, над которой будет располагаться один из объектов, компания-застройщик — ООО «ТРАНСЮКРЕЙН» — не удосужилась. При этом компания сразу обратилась к городским властям за получением разрешения на аренду земли и разрешение на изготовление проекта землеустройства им было выдано.

Чтобы выяснить, как такое могло произойти, компания «ЕВРОВНЕШТОРГ» через своего адвоката обратилась в управление земельных ресурсов. Оттуда за подписью начальника управления Марии Горишней пришел ответ, в котором говорится буквально следующее:

«Согласно имеющемуся в управлении земельных ресурсов плану землеустроительного проектирования для градостроительных нужд усматривается, что в состав земельного участка площадью 5000 кв. м, запланированного к отводу в аренду ООО «ТРАНСЮКРЕЙН», не входят проезды, автомобильные дороги, железнодорожные пути». Сказано также, что земельный участок, на который претендует «ТРАНСЮКРЕЙН», не пересекает участки, находящиеся в собственности или в аренде у «ЕВРОВНЕШТОРГА».

Однако в проектной документации, которую заявитель подал городским властям (и которая прошла через профильные управления и вынесена уже на рассмотрение депутатских комиссий), видно, что один из участков планируемого строительства все-таки пересекает железную дорогу, которая расположена вдоль автомобильной дороги и является собственностью ООО «КОМПАНИЯ «ЕВРОВНЕШТОРГ».

Есть в этой истории и другие нестыковки. Например, землю ООО «ТРАНСЮКРЕЙН» собирается арендовать для «строительства и обслуживания эстакады технологических трубопроводов» — с такой формулировкой проект решения попал на утверждение профильных депутатских комиссий городского совета. Однако в проектной документации речь идет о совершенно другом проекте — зерновом терминале.

- Сейчас они просят выделить землю для трубопровода, а в документации указывают галерею для зерна из двух конвейеров, - говорит Сергей Гунько.

Проблема не ограничивается только лишь правом собственности и несоответствием в документах. Если галерея будет построена, ширина проезжей части на дороге, указанной выше, будет сужена с 8 до 4 метров. Такая дорога не сможет обслуживать весь грузовой транспорт (а один лишь «ЕВРОВНЕШТОРГ» ежедневно пропускает 1600 автомобилей — 800 заезжает и столько же выезжает). Это приведет к многокилометровым пробкам в «Октябрьском» — примерно таким, какие на протяжении последних лет видим в центре Николаева, на улицах, примыкающим к мостам.

- ООО «ТРАНСЮКРЕЙН» в описании к схеме написали, что ширину проезжей части рассчитали с расчетом градрасчета в рамках данных территорий, будто они вообще не видят мощности «ЕВТ» и не понимают сколько транспорта проезжает по этой дороге, тем самым вводят в заблуждение членов комиссии. И ладно они — куда смотрела «архитектура» и земельное управление, ведь они согласовывали градостроительные документы и в курсе уже введенных в эксплуатацию и действующих объектов? - добавляют на предприятии.

Вопрос о предоставлении земли ООО «ТРАНСЮКРЕЙН» уже рассматривался на заседаниях двух депутатских комиссий горсовета. Члены этих комиссий пока не вынесли по нему окончательного решения. На «земельной» комиссии один из депутатов взял его «на изучение».

«Сергей Гунько не исключает, что на сессии городского совета, которая должна состояться 24 февраля, этот вопрос все же попытаются «протащить» — например, внести в повестку дня прямо в сессионном зале «с голоса», - говорится в публикации.

Напомним, что в Николаеве на территории бывшего «ЧСЗ» хотят создать Индустриальный парк с новой железнодорожной станцией.