Кабмин отменил «ковидные» ограничения для украинцев, которые пересекают границу страны

Кабинет министров Украины отменил требование об обязательной самоизоляции и установке приложения «Вдома» или обсервации для украинцев, вернувшихся из-за границы.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

Эти требования касались украинцев, не имеющих документа о прививках, отрицательного теста на COVID-19 или справки о выздоровлении. Их отменили во время заседания правительства 23 февраля.

Теперь для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь «ковидные» документы: «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат, документ о результатах тестирования на COVID-19 или сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Кроме того, отменили запрет на пересечение государственной границы для иностранцев, прибывших из стран Южной Африки. Ранее такая норма действовала во избежание стремительного распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Граждане Украины, которые находились в этих странах более 7 дней, должны были пойти на обязательную самоизоляцию. Эта норма также была отменена.