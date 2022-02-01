Корабельный военкомат срочно вызывает резервистов для уточнения данных

В Николаеве резервистов Вооруженных сил Украины из Корабельного района просят срочно прибыть в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат).

Об этом говорится в сообщении центра комплектования, который расположен по адресу проспект Богоявленский, 309.

Резервистов вызывают для уточнения учетных данных. При себе нужно иметь военно-учетные документы.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский в связи с угрозой вторжения России объявил призыв резервистов.