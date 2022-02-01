На «Николаевводоканале» заявили, что услуги водоснабжения и водоотведения будут осуществляться непрерывно

На КП «Николаевводоканал» сообщили, что работают по привычному графику и будут предоставлять услуги непрерывно.
Об этом сообщили на предприятии.
«Специалисты КП «Николаевводоканал» работают по привычному графику. Предоставление услуг по водоснабжению и водоотводу и будет осуществляться непрерывно. Работники всех подразделений, в частности аварийно-ремонтные бригады, диспетчеры, слесари, операторы насосных станций, водители спецтехники, работники лаборатории работают без изменений, гарантируя бесперебойное водоснабжение потребителей и принятие стоков», - говорится в сообщении.
При этом отметили, что единственное, из-за чего может быть отключена вода – это порыв сети, однако после завершения ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
Если горожанам необходима помощь сотрудников предприятия, то просят звонить по следующим номерам:
30-36-68 если проблема касается водопроводной сети принимаются звонки 24/7
30-36-37 для решения проблем с канализационными системами (с 08.00 до 20.00)
30-36-84 диспетчерская служба, работающая круглосуточно.