На «Николаевводоканале» заявили, что услуги водоснабжения и водоотведения будут осуществляться непрерывно

На КП «Николаевводоканал» сообщили, что работают по привычному графику и будут предоставлять услуги непрерывно.

Об этом сообщили на предприятии.

«Специалисты КП «Николаевводоканал» работают по привычному графику. Предоставление услуг по водоснабжению и водоотводу и будет осуществляться непрерывно. Работники всех подразделений, в частности аварийно-ремонтные бригады, диспетчеры, слесари, операторы насосных станций, водители спецтехники, работники лаборатории работают без изменений, гарантируя бесперебойное водоснабжение потребителей и принятие стоков», - говорится в сообщении.

При этом отметили, что единственное, из-за чего может быть отключена вода – это порыв сети, однако после завершения ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.

Если горожанам необходима помощь сотрудников предприятия, то просят звонить по следующим номерам: