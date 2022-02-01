Южно-Украинская атомная электростанция работает в штатном режиме

В четверг, 24 февраля, энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в штатном режиме. Замечаний к работе оборудования и эксплуатирующего его персонала нет.

Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

Оборудование первого, второго и третьего энергоблоков работает в штатном режиме.

Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, замеренных до пуска АЭС. По состоянию на 24 февраля он составляет 0,12 мкЗв/час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленные допустимые значения.