В Украине за сутки выявили 25,7 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки 23 февраля в Украине зафиксировано 25 789 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 655, медработников – 484).

Об этом сообщает Минздрав.

66 271 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 16 969 человек, вторую дозу – 26 015 человек, дополнительную дозу получили 566 человек, бустерную дозу – 22 721 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 818 человек; летальных исходов – 276; выздоровело – 34 987 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 809 624 человека; поправилось – 4 058 020 человек; летальных исходов – 105 505; проведено ПЦР-тестирование – 19 521 252.

С начала вакцинальной кампании привито 15 729 619 человек, из них получили первую дозу – 15 729 617 человек, получили две дозы – 15 201 112 человек, получили дополнительную дозу – 28 024 человека, бустерную дозу – 724 557 человек. В общей сложности проведено 31 683 310 прививок.