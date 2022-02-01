ЖЭКи «Забота» и «Центральный-1» открывают бомбоубежища и информируют николаевцев об их расположении

В Николаеве ЖЭК «Забота» и «Центральный-1» открывают доступ к бомбоубежищам, которые находятся на их балансе и в ближайшее время на стендах домов разместят информационные таблички о том, как к ним пройти.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили руководители ЖЭКов.

Сегодня утром, 24 февраля, руководство ЖЭКов собрало всех своих работников на экстренное совещание.

— Работники предприятия открывают доступ к бомбоубежищам и проводят информирование граждан об их нахождении. На стендах домов и подъездов будут вывешены соответствующие информационные сообщения, - сообщили в ЖЭКах.

Напомним, что в Николаеве бомбоубежища доукомплектовывали старой школьной мебелью.

Здесь вы можете найти список гражданских укрытий. А здесь – перечень подвальных помещений, которые возможно использовать для укрытия.

Информация об укрытии населения Николаева и порядке оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций