Сессию Николаевского городского совета, запланированную на сегодня, отменили

Запланированная на четверг, 24 февраля, сессия Николаевского городского совета отменена.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили чиновники мэрии и депутаты горсовета.

Такое решение было принято после совещания с силовиками по соображениям безопасности.

Как известно, ранее Домбровская призвала Сенкевича созвать внеочередную сессию горсовета, чтобы утвердить программу терробороны Николаева и ее финансирование. В этот же день, мэр заявил, что созывает сессию на 16 февраля. Однако, из-за отсутствия кворума она не собралась. На сессии должны были выделить 1,5 миллиона гривен на терроборону.

Отметим, что исполком перераспределил ₴58,5 миллионов на терроборону, покупку техники в лизинг, ремонт фонтана возле ОГА и спортплощадок.