Глава облсовета Замазеева сообщила, что гуманитарный штаб Николаевщины работает на полную силу

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что гуманитарный штаб Николаевской области активно работает.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Гуманитарный штаб Николаевщины уже по полной работает. Он укомплектовывается едой, медицинскими принадлежностями и вещами первой необходимости. Туда продолжают привозить гуманитарную помощь и «наполнять» штаб», – пишет Замазеева.
По ее словам, уже несколько карет скорой смогли восстановить в штабе свои запасы, «но еще есть необходимость в бинтах, кровоостанавливающих и обезболивающих лекарствах».
«Отдельная благодарность всем неравнодушным, волонтерам, предпринимателям, тем, кто помогал и продолжает помогать нашим героям защищать наш дом от врагов. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь дома и помните, что добро всегда побеждает! Все будет Украина!» – добавила председатель облсовета.