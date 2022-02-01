Глава облсовета Замазеева сообщила, что гуманитарный штаб Николаевщины работает на полную силу

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что гуманитарный штаб Николаевской области активно работает.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Гуманитарный штаб Николаевщины уже по полной работает. Он укомплектовывается едой, медицинскими принадлежностями и вещами первой необходимости. Туда продолжают привозить гуманитарную помощь и «наполнять» штаб», – пишет Замазеева.

По ее словам, уже несколько карет скорой смогли восстановить в штабе свои запасы, «но еще есть необходимость в бинтах, кровоостанавливающих и обезболивающих лекарствах».