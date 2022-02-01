Глава облсовета Замазеева сообщила, что гуманитарный штаб Николаевщины работает на полную силу

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25.02.2022 00:01

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что гуманитарный штаб Николаевской области активно работает.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Гуманитарный штаб Николаевщины уже по полной работает. Он укомплектовывается едой, медицинскими принадлежностями и вещами первой необходимости. Туда продолжают привозить гуманитарную помощь и «наполнять» штаб», – пишет Замазеева.

По ее словам, уже несколько карет скорой смогли восстановить в штабе свои запасы, «но еще есть необходимость в бинтах, кровоостанавливающих и обезболивающих лекарствах».

«Отдельная благодарность всем неравнодушным, волонтерам, предпринимателям, тем, кто помогал и продолжает помогать нашим героям защищать наш дом от врагов. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь дома и помните, что добро всегда побеждает! Все будет Украина!» – добавила председатель облсовета.

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