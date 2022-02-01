Президент Зеленский объявил в Украине всеобщую мобилизацию

В Украине 24 февраля в связи с военной агрессией Российской Федерации объявили всеобщую мобилизацию.

Об этом сообщается в указе Президента Украины Владимира Зеленского №69/2022.

Мобилизацию объявили на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины.

Мобилизацию проведут во всех областях Украины, в том числе и в Николаевской. Мобилизация проводится в течение 90 суток. Предусмотрен призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других военных формирований Украины. Призыв проведут в объемах, определенных согласно мобилизационным планам.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины определит очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств.

Местные органы исполнительной власти во взаимодействии с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (военкоматами), с участием органов местного самоуправления организуют своевременное оповещение и прибытие граждан, призываемых на военную службу, прибытие техники на сборные пункты и в воинские части.

Также временно выделят здания, сооружения, земельные участки, транспортные и другие материально-технические средства. ОГА обеспечат создание и работу областных, районных и городских медицинских комиссий.