«Путин вторгается»: Война в Украине на обложках утренних зарубежных газет

Внимание всего мира приковано к вторжению России на территорию Украины. На вторые сутки после объявления военного положения в стране, зарубежные СМИ начали публиковать выпуски ежедневных газет, обложки которых посвящены первому дню нападения.

Об этом сообщает ВВС.

Заголовок на первой полосе «The Guardian» гласит «Путин вторгается». На обложке также написано, что Украина борется за свое выживание с сотнями убитых или раненых в результате крупного российского наступления. К тексту прикреплена фотография женщины, получившей ранения в результате авиаудара.

На обложке написано, что читатели могут ознакомится с такими темами:

«Агрессивная война» Украину атакуют на многих фронтах (страница 6) Остаться или бежать? Беженцы бегут к границам, поскольку города подвергаются ударам (Страница 8) Протесты в России. Тысячи людей выходят на улицы, чтобы осудить действия (Страница 15)

«Черный день для Европы» - написали на утреннем выпуске американской газеты «The Times». На обложке так же изображена женщина с ранениями. Газета сообщает, что российские войска осадили столицу Украины после молниеносной атаки.

Заголовок на обложке «Daily Mirror» поделен на две части. Под надписью «Ее руки…» изображен женщина, чья кожа и одежда испачкана кровью. Внизу, рядом с портретом президента РФ Владимира Путина написано «Его руки». «The Sun» также поддержали эту идею и написали на обложке своего журнала «Ее кровь на ваших руках». Рядом также напечатали фотографию Путина и кадр одного из взрывов в украинском городе.

Газета «Daily Mail» выбрали предупреждающий заголовок для своей ежедневной газеты: «Путин захватит столицу через несколько дней». На обложке рядом с фото окровавленной женщины опубликовали кадр, на котором изображена женщина с маленьким ребенком. Они также написали:

«Российские войска окружили Киев после молниеносного вторжения» «Джонсон говорит, что тиран красит карту Европы кровью»

Заголовок «Daily Telegraph» предупреждает о «Новой холодной войне, когда Путин наносит удар». В документе говорится, что Украина оставалась непокорной, несмотря на то, что российские войска захватили контроль над стратегическим военным аэродромом недалеко от столицы. На обложке изображены два солдата, один из них ранен и лежит на земле. Так же среди текста можно заметить карикатуру, на которой Путин изображен в образе немецкого диктатора Адольфа Гитлера, который начал Вторую Мировую войну в 1939 году. Под фото напечатано «Миллионы ворвались в реальность, когда на Киев обрушился артиллерийский дождь».

Помимо изображения огня и дыма, поднимающихся с места ракетного удара в Киеве, «Financial Times» сообщает, что Запад осудил самый большой вызов европейскому миру за 80 лет. Газета цитирует предупреждение президента США Джо Байдена о том, что Путин хочет восстановить бывший Советский Союз.

«Украина в агонии» - гласит заголовок «і». На фото изображена женщина, которая сидит среди толпы людей, сложив руки словно в молитве. Газета сообщает, что в Украине более 50 человек были убиты в результате атаки России, также сотни ранены и сотни тысяч пытаются бежать по забитым дорогам.

Газета «Daily Express» решили выбрать для заголовка цитату премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в которой говорится, что Путин пытается «Перекрасить карту Европы кровью». На фоне надписи изображен огонь вследствие большого взрыва в Украине.

«Metro» к заголовку «Война в Европе» прикрепили черно-белое фото Владимира Путина, сзади которого находится нацист Адольф Гитлер. В подзаголовке они написали «Путин заклеймил Гитлера 21 века, когда вторгся в Украину». Газета также как и другие опубликовали фото пострадавшей женщины, пи этом написав «Кровавый конфликт: украинская женщина ранена в результате авиаудара по квартирам в северо-восточном городе Чугуев (Харьковская область, - ред.)».

На первой полосе «Daily Star» Путина также насмешливо сравнили с Гитлером, нарисовав черным маркером знаменитую прическу и усы диктатора. «Кого вы думаете вы шутите, господин Путин?» — спрашивает заголовок газеты.