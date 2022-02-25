В России задержали более 1.5 тысячи человек за участие в акциях протеста в поддержку Украины

Спустя несколько часов после начала атаки на Украину, по всему миру люди начали выходить на антивоенные пикеты. В частности, во многих городах России люди начали выходить на антивоенные марши и митинги. К вечеру 24 февраля, в России задержали более 1.5 тысячи граждан.

Об этом сообщил российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза в эфире ток-шоу "Право на владу".

«В России огромное количество людей, миллионы людей, - даже по оценкам государственных социологических служб, к которым доверия немного, - миллионы людей, которые категорически не воспринимают путинскую агрессию в отношении Украины. Вот за последние буквально пару часов более 1,5 тысячи арестов было по всей России - людей, которые выходили с протестами в 52 городах», - сказал Кара-Мурза.

Он также добавил, что особенно много людей было в Москве Санкт-Петербурге.

«Было очень много людей, тысячи людей, которые вышли с протестом против путинской агрессии в отношении Украины», - отметил оппозиционер.

Кроме того, он сообщил, что за несколько часов под публичной петицией против этой агрессии было собрано сотни тысяч подписей.

«Один за другим в последние дни, особенно в последние часы, российские деятели культуры, писатели, ученые, музыканты, спортсмены тоже присоединяют свой голос к протесту, который растет против того, что делает путинский режим», - подчеркнул он он Кара-Мурза.

Владимир Кара-Мурза отметил, что это война не России, а российского общества. Он также назвал президента РФ «кремлевским диктатором, который уже вконец обезумел от вечной власти и полной безнаказанности»

«Огромное количество людей в России сегодня выражают солидарность с Украиной и Украинским народом», - добавил он.

С подробной информацией событий 25 февраля можно ознакомиться по ссылке.