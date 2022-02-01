Мэр Сенкевич призвал не верить слухам, что власть и полиция покинула Николаев: «Мы с вами тут до победы!»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что остается в городе до победного.

Об этом он сообщил 25 февраля в ходе онлайн эфира, передает «Преступности.НЕТ».

Мэр отметил, что в Николаеве ходят слухи, что власть и правоохранители покинули город, но он заверил, что это не так.