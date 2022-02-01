Мэр Сенкевич призвал не верить слухам, что власть и полиция покинула Николаев: «Мы с вами тут до победы!»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что остается в городе до победного.
Об этом он сообщил 25 февраля в ходе онлайн эфира, передает «Преступности.НЕТ».
Мэр отметил, что в Николаеве ходят слухи, что власть и правоохранители покинули город, но он заверил, что это не так.
— Какие-то слухи, что все бросили город: власть, полиция. Оставили Николаев на произвол и уехали отсюда подальше. Все работают над тем, чтобы защитить наших горожан. Знаете, меня спрашивал один человек, когда я планирую эвакуироваться. Я сказал, что капитан покидает корабль последним. Поэтому, мы с вами тут до победы! — сказал Александр Сенкевич.