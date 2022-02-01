«Вместе – к победе»: мэр Сенкевич инициировал создание волонтерского движения в Николаеве

Мер Николаева Александр Сенкевич предложил создать волонтерское движение для помощи городу.

Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Сенкевич уточнил, что получает много сообщений с предложением о помощи.

«Кто предлагает автомобиль, топливо, продукты. Кто-то говорит, что может в случае необходимости сварить какие-то металлические детали, и даже просто помочь нам что-нибудь перенести. Давайте это волонтерское движение как-нибудь организуем», - уточнил он.

Мер города отметил, чтобы желающие участвовать в движении не писали на Facebook, а обращались по номерам телефонов: 1588; (0512) 75-15-88; (0512) 53-35-88.

При обращении необходимо четко указать свое имя и ту помощь, которую вы готовы предоставить. Также следует оставить свой контактный номер телефона.

«Мы обработаем информацию. И в случае необходимости вам позвонит ответственное за конкретное направление лицо! Вместе – к победе», - подытожил глава города.

Напомним, то ранее НБУ принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины.