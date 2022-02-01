Райадминистрации Николаева актуализировали адреса защитных сооружений и подвальных помещений для укрытия

Администрации районов Николаева подготовили информацию о защитных сооружениях, которые могут служить укрытием.

Об этом сообщает Николаевский горсовет.

«Уважаемые николаевцы! Администрации районов Николаева подготовили актуализированную информацию о защитных сооружениях и подвальных помещениях, которые могут служить укрытием в случае чрезвычайных ситуаций. Ознакомьтесь и сообщите своим близким и друзьям, проинформируйте соседей. Сохраняем спокойствие и доверяем ВСУ!» - говорится в сообщении.