Райадминистрации Николаева актуализировали адреса защитных сооружений и подвальных помещений для укрытия

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25.02.2022 15:26

Администрации районов Николаева подготовили информацию о защитных сооружениях, которые могут служить укрытием.

Об этом сообщает Николаевский горсовет.

«Уважаемые николаевцы! Администрации районов Николаева подготовили актуализированную информацию о защитных сооружениях и подвальных помещениях, которые могут служить укрытием в случае чрезвычайных ситуаций. Ознакомьтесь и сообщите своим близким и друзьям, проинформируйте соседей. Сохраняем спокойствие и доверяем ВСУ!» - говорится в сообщении.

Посмотреть адреса можно ЗДЕСЬ.

    Фотофакт