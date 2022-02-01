Николаевский зоопарк выходит из Евроазиатской ассоциации

Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий заявил, что зоопарк выходит из Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Третьи сутки Украина борется и истекает кровью в борьбе с российскими оккупантами. Разрушаются города, гибнут мирные люди, танками давят машины и людей в них. В зоопарке Харькова (Экопарк) убиты животные. Ни один зоопарк россии не выразил поддержки и озабоченности зоопаркам Украины. Считаю невозможным дальнейшее пребывание Николаевского зоопарка в составе ЕАРАЗА и официально заявляю о выходе из ассоциации. Спасибо Пражскому зоопарку, Мирослав Бобек, за поддержку и многим моим коллегам по всему миру», – написал Топчий.

Ассоциация зоопарков и аквариумов создана в 1994 году. В ее состав входят более 100 зоопарков из разных стран мира, в том числе и с РФ.