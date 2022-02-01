В Госспецсвязи заявили, что мобильный интернет и связь отключать не будут

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает, что сети мобильных операторов работают стабильно и отключение связи или мобильного интернета, как об этом сообщают фейковые телеграмм-каналы и пророссийские СМИ, не будет.

Об этом заявили в Госспецсвязи.

Сети мобильных операторов работают стабильно, возможные перебои связаны с перегрузкой этих сетей.

В районах, где происходят боевые действия, могут быть повреждения, в таком случае сети будут восстанавливаться при первой возможности после завершения боевых действий.

Пока информации о существенных повреждениях, которые делают невозможным работу сетей, нет.