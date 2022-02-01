Представительницы «ЗеЖінки» в Николаеве передали помощь в волонтерский центр в ЗАГСе и просят горожан присоединиться

Глава фракции Слуга Народа в Николаевском горсовета Татьяна Домбровская призвала горожан принести гуманитарную помощь для больниц города в здание городского ЗАГСа по улице Шевченко, 58, где работает волонтерский центр.

Об этом она написала в Facebook.

Участницы движения «ЗеЖінки» в Николаеве передали необходимые вещи, продукты, средства личной гигиены! Будем и дальше помогать нам всем выстоять!

Нужны следующее вещи:

- мужская одежда (от трусов и носков до брюк, рубашек), размеры 50-58.

- моющие средства (мыло, гели и т.д)

- зубная паста, щетки

- чай, кофе

- сухие полотенца

- влажные салфетки

- мусорные пакеты

- одеяла

- простыни, наволочки, пододеяльники