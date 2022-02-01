Представительницы «ЗеЖінки» в Николаеве передали помощь в волонтерский центр в ЗАГСе и просят горожан присоединиться

Глава фракции Слуга Народа в Николаевском горсовета Татьяна Домбровская призвала горожан принести гуманитарную помощь для больниц города в здание городского ЗАГСа по улице Шевченко, 58, где работает волонтерский центр.
Об этом она написала в Facebook.
Участницы движения «ЗеЖінки» в Николаеве передали необходимые вещи, продукты, средства личной гигиены! Будем и дальше помогать нам всем выстоять!
Нужны следующее вещи:
- мужская одежда (от трусов и носков до брюк, рубашек), размеры 50-58.
- моющие средства (мыло, гели и т.д)
- зубная паста, щетки
- чай, кофе
- сухие полотенца
- влажные салфетки
- мусорные пакеты
- одеяла
- простыни, наволочки, пододеяльники