«Сейчас мы требуем восстановить права украинского народа», - хакеры Anonymous собрались атаковать РФ

Известная группа хакеров Anonymous записала видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину.

Anonymous опубликовали видео в своем Twitter.

В видео, обнародованном в сети, хакер в маске, полностью закрывающая лицо, угрожает Путину серьезными последствиями, если он не продолжит военные действия на территории Украины.

«Мы решили провести операцию специально для вас. Своего рода подарок. Вы, вероятно, помните, как в 2018 году наша группа взломала сайт «Роскомнадзора»? Мистер Путин, вы помните, как проиграли Афганистану? Теперь мы слили данные Минобороны России. Там были почта и пароли, и теперь эта база в свободном доступе в Twitter. Ваша недавняя попытка угрожать Финляндии и Швеции – стыд. Вы угрожаете этим странам, если они вступят в НАТО. Сегодня мы положили сайты Федеральной антимонопольной службы, Кремля и Russia Today и другие сайты, связанные с российским правительством. Это простое совпадение, Владимир Путин? Anonymous так не считает», - сказали Anonymous.

Они также пригрозили президенту РФ публикацией того, что скрывалось годами. Anonymous сообщили, что эта информация станет сокрушительным ударом для Путина и его «коррумпированных марионеток».

«Это лишь вопрос времени, когда мы обнаружим грязь, которую вы пытаетесь скрыть от общества, которому подло врете. Мы покажем каждый скелет в шкафу. Сейчас мы требуем восстановить права украинского народа и уйти в отставку».

Хакеры призвали всех членов Anonymous «заткнуть рот Владимиру Путину его же грязными деньгами».