При обстреле оккупантами детского сада в Ахтырке погиб 7-летний ребенок

От ранений в результате обстрелов российских войск в Сумской области умерла девочка 7 лет. По факту гибели ребенка начато досудебное расследование.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В пятницу, 25 февраля, девочка была тяжело ранена при обстреле детского сада из тяжелой артиллерии. Ребенок был доставлен в Ахтырскую больницу, Сумская область, однако девочку спасти не удалось.

«Маленькая девочка стала очередной жертвой кровавого агрессора. Искренне сочувствуем родным девочки. Виновные будут наказаны!», - добавили в сообщении.

Досудебное расследование начато по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, то ранее в киевском метро родилась девочка.