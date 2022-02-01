Зеленский категорически не воспринимает ультиматумы для Украины, только полноценные переговоры, - Офис Президента

Украина не отказывалась от переговоров с РФ, но Президент Украины Владимир Зеленский согласен только на полноценные переговоры, а не ультиматумы.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает пресс-служба ОП.

«Всякая война неизбежно завершается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров – это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Понятно, что нужен другой подход. Переговоры должны основываться на здравом смысле и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины».

«Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция. Ну а ложь россиян о том, что якобы у них был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на субботу. И сегодня утром. Бои были жестокими, с максимальной интенсивностью. Именно потому, что Президент Владимир Зеленский категорически не воспринимает какие-либо неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры», - сказал Подоляк.

Ранее в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин в пятницу приказал приостановить наступление на Украину в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение оккупантов продолжилось.

Отметим, что никакой приостановки наступления не было. Обстрелам подверглись многие города Украины, в том числе и Николаев.