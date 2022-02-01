«Укравтодор» призвал украинцев сносить дорожные знаки, чтобы оккупанты из рф не могли ориентироваться на местности.

«СРОЧНО. Демонтируем дорожные знаки по всем дорогам страны. Приоритет #1 – указательные знаки, названия населенных пунктов. Собранные знаки передаем местным властям и дорожникам. У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Давайте поможем им попасть прямо в ад. «Укравтодор» призывает все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости», - говорится в сообщении.