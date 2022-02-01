В Минцифры опубликовали три чатбота, которые спасают жизни

В Министерстве цифровой политики рассказали о чатботах, где можно сообщить об обнаруженных метках врага, месте дислокации и передвижении техники.

Информация опубликована в Телеграмм.

«Сейчас как никогда нужно действовать слаженно. Только так мы преодолеем врага. Предлагаем несколько эффективных чатов, которые помогут украинским армиям и безопасности каждого из вас», - сказано в сообщении.

@stop_russian_war_bot — передавайте сведения о местах дислокации, передвижения, объемах военной техники и личном составе оккупанта. Указанные сведения будут немедленно переданы в Штаб Вооруженных Сил Украины. По вашим координатам немедленно нанесут удар по противнику.

@ukraine_avanger_bot — специальный бот киберполиции для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах.

@safe_space_ua_bot — показывает ближайшие укрытия (пока только в Киеве).