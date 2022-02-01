«Зачем ты приехал меня убить?» - дети записали видеообращение российским оккупантам

Дети из Одессы записали видеообращение российским военным, которые вторглись на территорию Украины.
Об это сообщает Суспільне.
Дети разных возрастов записали видео, в котором попросили российских солдат прекратить огонь.
«Российский солдат, зачем ты приехали меня убить? Я у себя дома в Украине»
«Я хочу еще жить долго-долго»
«Я очень хочу вернуться в свой родной город»
«Зачем ты в меня стреляешь»
«Не хочу умирать, не хочу, чтобы умирала моя семья, сестры»
«Я хочу расти в моей свободной Украине. Зачем тебе моя жизнь»
«Я хочу жить в свободном независимом украинском государстве»
«Не нападай на нас, мы хоти жить в мире»
«Я тебя прошу закончить эту войну»
В ролике также сообщения о взрывах и расстрелах с участием детей в разных городах Украины, а также фотография поврежденных зданий.
Напомним, что ранее при обстреле оккупантами детского сада в Ахтырке погиб 7-летний ребенок.