«Зачем ты приехал меня убить?» - дети записали видеообращение российским оккупантам

Дети из Одессы записали видеообращение российским военным, которые вторглись на территорию Украины.

Об это сообщает Суспільне.

Дети разных возрастов записали видео, в котором попросили российских солдат прекратить огонь.

«Российский солдат, зачем ты приехали меня убить? Я у себя дома в Украине» «Я хочу еще жить долго-долго» «Я очень хочу вернуться в свой родной город» «Зачем ты в меня стреляешь» «Не хочу умирать, не хочу, чтобы умирала моя семья, сестры» «Я хочу расти в моей свободной Украине. Зачем тебе моя жизнь» «Я хочу жить в свободном независимом украинском государстве» «Не нападай на нас, мы хоти жить в мире» «Я тебя прошу закончить эту войну»

В ролике также сообщения о взрывах и расстрелах с участием детей в разных городах Украины, а также фотография поврежденных зданий.

Напомним, что ранее при обстреле оккупантами детского сада в Ахтырке погиб 7-летний ребенок.