На «Николаевводоканале» призывают не верить фейкам, что водоснабжение будет по графику: «Оказываем услуги, как и всегда!»

В Николаеве распространяется информация, что водоснабжение будет предоставляться согласно графику. На КП « Николаевводоканал» опровергают такую информацию.
Об этом сообщает пресс-служба КП.
МКП « Николаевводоканал» сообщает, что эта информация не соответствует действительности!
«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие! Наши специалисты работают по привычному графику и предоставляют услуги по водоснабжению и водоотводу, как всегда! Если нужна наша помощь, то ждем звонков по номеру: 30-36-84 диспетчерская служба, которая работает круглосуточно», - говорится в сообщении.