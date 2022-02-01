На «Николаевводоканале» призывают не верить фейкам, что водоснабжение будет по графику: «Оказываем услуги, как и всегда!»

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26.02.2022 21:30

В Николаеве распространяется информация, что водоснабжение будет предоставляться согласно графику. На КП « Николаевводоканал» опровергают такую информацию.

Об этом сообщает пресс-служба КП.

МКП « Николаевводоканал» сообщает, что эта информация не соответствует действительности!

«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие! Наши специалисты работают по привычному графику и предоставляют услуги по водоснабжению и водоотводу, как всегда! Если нужна наша помощь, то ждем звонков по номеру: 30-36-84 диспетчерская служба, которая работает круглосуточно», - говорится в сообщении.

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