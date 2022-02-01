На «Николаевводоканале» призывают не верить фейкам, что водоснабжение будет по графику: «Оказываем услуги, как и всегда!»

В Николаеве распространяется информация, что водоснабжение будет предоставляться согласно графику. На КП « Николаевводоканал» опровергают такую информацию.

Об этом сообщает пресс-служба КП.

МКП « Николаевводоканал» сообщает, что эта информация не соответствует действительности!