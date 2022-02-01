Из нефтебазы в Василькове, подвергшейся ракетным ударам, вывезли 23 вагона-цистерны горючего

«Укрзалізниця» вывезла 23 вагона-цистерны горючего из нефтебазы в Василькове Киевская область, которая подверглась ракетным ударам врага.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

Железнодорожники оперативно отреагировали на ситуацию и спасли горючее для обороны нашей страны.

«Спасибо нашему машинисту за мужество и железные нервы!» - добавили в пресс-службе.

Как известно, ночью 27 февраля по Василькову в Киевской области нанесли удар ракетами, предполагают, что ими целились в нефтебазу. Для РФ Васильков важен как плацдарм для блокады Одесской и Обуховской трасс на Киев.