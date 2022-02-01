В Николаеве 27 февраля коммунальный транспорт курсировать не будет, но некоторые «маршрутки» ездят

В воскресенье, 27 февраля, в Николаеве не работает коммунальный общественный транспорт.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Николаевпасстранс» и «Николаевэлектротранс».

Так, аварийные бригады КП «Николаевэлектротранс» обследуют всю контактную сеть и устраняют обнаруженные повреждения. В случае изменения ситуации на предприятии обещают проинформировать отдельно.

В частности, автобусы КП «Николаевпасстранс» задействованы в помощи Вооруженным Силам Украины. Поэтому по маршруту сегодня не будут курсировать. В связи с этим, на предприятии просят отнестись с понимаем.

Что касается частных перевозчиков, то некоторые вышли на маршруты. Об этом сообщает мэрия Николаева. Речь идет о следующих маршрутах:

маршрут 43 – 2 единицы; маршрут 16 – 4 единицы; маршрут 31 – единицы; маршрут 17 – 1 единица; маршрут 88 - 2 единицы; маршрут 20 – 2 единицы; маршрут 13 – 4 единицы;(в случае разведения мостов будет курсировать по сокращенному маршруту)

Предприятие «Евротранстехсервис», обслуживающее маршрут №54 «Николаев грузовой - Матвеевка», оказывает помощь Вооруженным Силам Украины. Рейсов тоже не будет.