Николаевцев призывают снимать объявления о передачи показаний газовых счетчиков с адресами квартир: «Контролеры не совершают визиты к потребителям»

В «Николаевгаз» сообщили, что по квартирам неизвестные разносят сообщения, где просят передавать адрес и показания счетчиков. На предприятии призвали выкидывать эти бумажки, так как контролеры по домам сейчас не ходят.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Вниманию потребителей! В сети Интернет распространяется информация о сообщениях от газораспределительных компаний. Официально сообщаем, что контролеры сейчас не совершают визиты к потребителям! Бригады аварийно диспетчерской службы работают в усиленном режиме. Пожалуйста, увидев подобное сообщение на дверях квартиры, снимите его. Будьте внимательны и сохраняйте спокойствие!» - сказано в сообщении.