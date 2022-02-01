Николаевцев призывают снимать объявления о передачи показаний газовых счетчиков с адресами квартир: «Контролеры не совершают визиты к потребителям»

В «Николаевгаз» сообщили, что по квартирам неизвестные разносят сообщения, где просят передавать адрес и показания счетчиков. На предприятии призвали выкидывать эти бумажки, так как контролеры по домам сейчас не ходят.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.