Николаевские полицейские работают в усиленном режиме – ищут диверсантов, противодействуют мародерству и охраняют правопорядок

Полицейские Николаевской области усиленно несут службу на улицах населенных пунктов. Главная задача, которая стоит сейчас перед ними, это охрана правопорядка, противодействие мародерству и поиск диверсантов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

«С этой целью все полицейские региона усиленно несут службу на улицах населенных пунктов – патрулируют экипажи бойцов роты полиции особого назначения, патрульные полицейские, взрывотехники работают над обезвреживанием взрывчаток», - говорится в сообщении.

Помогают правоохранителям патрулировать город и общественные формирования, также работают подразделения территориальной обороны.

- Главные задачи полиции Николаевщины – охрана правопорядка, противодействие мародерству и поиск диверсантов. И мы делаем для этого все в полном и четком взаимодействии с губернатором области и мэром города. Мы постоянно обмениваемся информацией для оперативного принятия важных решений, – отметил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Отмечается, что линия 102 работает в штатном режиме, но обращаем внимание на то, что все вызовы физически не могут принять операторы. Для сравнения: раньше поступало 600-700 сообщений за сутки, за вчера почти 7000, и если вам угрожает опасность, отправляйте сообщения на официальный сайт полиции в Facebook.

Николаевцев поблагодарили за активную гражданскую позицию и высокое общественное сознание.