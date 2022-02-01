Переводчица немецкого телеканала расплакалась, переводя видеообращение Президента Зеленского

В прямом эфире телеканала Welt во время перевода крайнего видеообращения президента Украины Владимира Зеленского переводчица с немецкого не смогла сдержать эмоции.

Об этом сообщает Верховная рада Украины в Telegram.

На опубликованном видео слышно, как девушка переводит слова президента Украины, однако через время она продолжает говорить сдерживая слезы. Переводчица так и не закончила перевод обращения Владимира Зеленского.

Напомним, что раннее дети из Одессы записали видеообращение российским оккупантам.