Во время референдума в Минске проходят митинги в поддержку Украины

В воскресенье. 27 февраля, в Беларуси проходит референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию Республики. Люди, пришедшие голосовать, выкрикивают антивоенные лозунги в поддержку Украины.

Об этом сообщает Nexta.tv.

На референдум выносится один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» с двумя вариантами ответа — за и против. Однако белорусы призывают избирателей поставить крест на обоих вариантах, а внизу написать «Нет войне» или «Слава Украине!».

Граждане Республики собираются возле избирательных участков и выкрикивают антивоенные лозунги. Также люди выходят на антивоенные марши в столице Беларуси.

Возле здания посольства Украины в Минске люди массово несут цветы.

Однако сотрудники местных правоохранительных органов начинают задерживать активистов.

Люди продолжают выходить на антивоенные пикеты в поддержку Украины и призывают других граждан выходить на митинги.

Напомним, ранее сообщалось, что люди по всему миру массово выходят на акции протеста в поддержку Украины.