В соцсетях распространяют информацию об эвакуации николаевцев – власти призывают не верить фейкам

В социальных сетях распространяют неправдивые сообщения об организации эвакуации населения в Николаеве. Местные власти заявляют, что это фейк и просят использовать официальные источники информации.

Об этом сообщается в Телеграмм Николаевского горсовета.

«Уважаемые николаевцы! В социальных сетях распространяют неправдивые сообщения об организации эквакуции населения в Николаеве. Подчеркиваем: это ФЭЙК. Областные и городские власти не организуют никакой эвакуации. Враг пытается распространить панику по всей стране и дестабилизировать ситуацию. Просим вас тщательно относиться к любым информационным сообщениям. Используйте только ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ. Будьте внимательны и осторожны. Верим в ВСУ! Итого к победе!» - говорится в сообщении.

Также опубликован перечень официальных источников информации:

Официальный телеграмм-канал главы Николаевской областной военной государственной администрации Виталия Кима/Николаевская ОВГА - https://t.me/mykolaivskaODA

Официальный канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича - https://t.me/senkevichonline

Официальный канал Николаевского городского совета – https://t.me/mykolaivrada