ГК «Прометей» оказывает помощь Силам территориальной обороны

Сегодня во всех уголках Украины ведутся бои, слышны выстрелы и взрывы. Вооруженные Силы Украины отчаянно и храбро отстаивают свободу нашей родной земли. Каждый из нас, кто непосредственно не задействован в боевых действиях, оказываем поддержку тем, кому она нужна. Кто-то – непосредственно помощью в адрес ВСУ и Сил территориальной обороны, кто-то – путем взятия на себе ответственности за жизнь и безопасность других людей.

Команда Группы Компаний «Прометей», несмотря на представленность почти в каждом регионе Украины, функционирует слаженно и системно для обеспечения безопасности своих сотрудников:

- в Николаеве создан центр помощи семьям сотрудников, которые находятся в регионах на объектах (элеваторный дивизион);

- организовывается безопасная эвакуация семей сотрудников из наиболее «горячих» регионов страны;

- сотрудникам офиса оказывается круглосуточная психологическая помощь. Руководство Компании находится на связи 24/7;

- структурные подразделения компании переведены в удаленный режим.

Кроме того, «Прометей» плотно сотрудничает с Вооруженными силами, территориальной обороной и местными властями регионов своего присутствия. С их представителями организована коммуникация для решения острых текущих проблем военного времени.

Собственник Группы Компаний «Прометей» Рафаель Гороян продолжает находится в стране вместе со своей семьей и не намерен ее покидать. На ежедневной основе им проводятся совещания для обсуждения рабочих вопросов и поддержания боевого духа своей Команды.

ГК «Прометей» призывает всех не паниковать. Мы должны помнить, что совсем скоро это военное время станет «вчера», станет прошлым и «убежав» сейчас, Мы отдаляем этот момент!

Слава Украине! Героям Слава!

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