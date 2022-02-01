На Николаевщине с 18:00 сегодняшнего дня вводится сухой закон: «Напьются и начинают - один партизан, другой разведчиком резко стал»

С 18:00 понедельника, 28 февраля, в Николаевской области вводится сухой закон.

Соответствующее распоряжение подписал глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким.

— Я подписал распоряжение и ввожу в области сухой закон. Где-то с 18:00 сегодня и до окончания. Никаким ни военным, никому алкоголь не продается, потому что все горе из-за этого алкоголя, когда напьются и начинают – один партизан, другой 007, третий разведчиком резко стал. Поэтому сухой закон с сегодняшнего дня и до окончания, - заявил

Горожан просят сообщать о магазинах, которые из-под полы продают алкоголь, особенно военнослужащим. Виталий Ким пообещал лично изымать весь товар и передавать в пользу армии.

Напомним, что с 27 февраля в Еланце предпринимателям и в магазинах запретили продавать алкоголь.