Увага! Важливо! Про тривалість комендантської години

На Миколаївщині в залежності від ситуації може змінюватися тривалість комендантської години!
Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації В. Кіма від 28.02.2022 №71-р офіційна оперативна інформація про час початку і закінчення комендантської години буде оприлюднюватися щоденно в таких інформаційних ресурсах:
- офіційна вебсторінка Миколаївської обласної військової адміністрації - https://www.mk.gov.ua/;
- офіційна сторінка Миколаївської обласної військової адміністрації в мережі Facebook - https://www.facebook.com/mykoda/;
- мій телеграм-канал - https://t.me/mykolaivskaODA ;
наступні інтернет-видання:
- «Преступности.НET» - https://news.pn/ ;
- «НикВести» - https://nikvesti.com /;
- «Новости-H» - https://novosti-n.org/
Миколаївська обласна військова адміністрація