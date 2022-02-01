Увага! Важливо! Про тривалість комендантської години

На Миколаївщині в залежності від ситуації може змінюватися тривалість комендантської години!

Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації В. Кіма від 28.02.2022 №71-р офіційна оперативна інформація про час початку і закінчення комендантської години буде оприлюднюватися щоденно в таких інформаційних ресурсах:

- офіційна вебсторінка Миколаївської обласної військової адміністрації - https://www.mk.gov.ua/;

- офіційна сторінка Миколаївської обласної військової адміністрації в мережі Facebook - https://www.facebook.com/mykoda/;

- мій телеграм-канал - https://t.me/mykolaivskaODA ;

наступні інтернет-видання:

- «Преступности.НET» - https://news.pn/ ;

- «НикВести» - https://nikvesti.com /;

- «Новости-H» - https://novosti-n.org/

Миколаївська обласна військова адміністрація