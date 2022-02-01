Мировые достопримечательности засияли цветами флага Украины

В разных уголках планеты известные мировые достопримечательности подсветили синим и желтым цветом в знак поддержки Украины.

Об этом сообщает «Украинская правда»

Цветами государственного флага Украины подсветили визитную карточку Франции – Эйфелеву башню в Париже.

«Сине-желтыми» стали Бранденбургские ворота в Берлине и памятник архитектуры Древнего Рима Колизей. В поддержку Украины также подсветили 135-метровове колесо обозрения «Лондонский глаз» в Великобритании.

Подсветку также можно было увидеть на здании штаб-квартиры Европейской комиссии, расположенной в столице Бельгии Брюсселе и Ратуши Осло в Норвегии. Цвета флага Украины также украсили одну из достопримечательностей венгерской столицы - рыбацкий бастион.

Напомним, что ранее во время референдума в Минске прошли митинги в поддержку Украины.