«Нас объединила беда, но Вера в наших горожан дорогого стоит»: Главврач БСМП Николаева рассказал, как больнице помогают и бизнесмены, и обычные граждане

Главврач николаевской БСМП Александр Демьянов рассказал, что за последние дни больнице помогали как обычные граждане, так бизнесмены и компании. Речь шла и деньгах, и о медикаментах, а также еде и продуктах питания.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ниже приводим его текст без изменений.
Надеемся что Новый день принесёт только хорошие вести, очень хочется верить что 200-е не повторяться. Щуплые санитарки и сестрички, чьи то жёны, матери, родные.., умоляют врачей проверить живы ли пацаны в КРАЗАХ, которые погибли 8-10 часов назад. И не верят пока сами не увидят!!!! Это будет сниться всю жизнь! Нас объединила беда, но Вера в наших горожан дорогого стоит! Фирма БАДМ ОТКРЫЛА СВОИ СКЛАДЫ НАСТЕЖЬ потребностям госпиталей, более 4 тонн медикаментов в больнице уже! Клиники ВИТАСАН и АКТИВ-МЕДИКАЛ !! Салютуем ВАМ, передавшим нам все свои запасы медикаментов и хирургический инструментарий, открывших свои операционные!!!! БАНК «ВОСТОК», просто передавший наличку, которой так сейчас не хватает…! Николаевская АГРАРКА спасибо за постельное белье!!! Братья САДРИДИНОВЫ за питание раненых и коллектива больницы, Юрию КОРМЫШКИНУ за продукты, которые забили наши холодильные Камеры…! Мы признательны управлению Охраны здоровья за своевременное реагирование на наши требования в медикаментах строгой отчётности, за приказ который откладывает на потом всю бюрократическую машину!!!
Благодарны за помощь в организации эвакуации пострадавших областной администрации и областному управлению Охраны здоровья!!! Работникам скорой помощи, который не только выполняют свой долг но и совершают подвиг выезжая в самые горячие места, лично Андрею Самойлову, который организовал профессиональную сортировку и разгрузил наших хирургов для более эффективной работы!!! Мы низко кланяемся жителям города НИКОЛАЕВА !!!! Вы САМЫЕ ЛУЧШИЕ, сегодня пожилая женщина прошла пешком 11 кварталов для того что бы принести одну пачку чая !!!! Она для нас просто Святая!!!! Как и все кто с нами, мыслями, действиями, поддержкой и помощью!!! Надо ежедневно благодарить БОГА за то что мы живём в этом городе! Мы недооценивали его и себя! Всё оказалось намного лучше чем можно было себе представить!!!
Коллектив БСМП - я не буду Вас благодарить за то что вы делаете, потому что ещё не придумали слов, которыми это можно выразить! Как не возможно выразить словами состояние санитарки, глаза которой залиты слезами, а она при этом выполняет свою работу, и не смотря на то что новый пол приёмного залит кровью, он в эти дни убирается намного чище чем в мирные дни!!! Александр Фёдорович как своевременно отстроено Приёмное отделение!!!! Простите меня если кого то не успел упомянуть лично, всё потом, а пока снова за работу, уже снова идут поступления…