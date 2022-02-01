«Нас объединила беда, но Вера в наших горожан дорогого стоит»: Главврач БСМП Николаева рассказал, как больнице помогают и бизнесмены, и обычные граждане

Главврач николаевской БСМП Александр Демьянов рассказал, что за последние дни больнице помогали как обычные граждане, так бизнесмены и компании. Речь шла и деньгах, и о медикаментах, а также еде и продуктах питания.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ниже приводим его текст без изменений.