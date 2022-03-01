«Оккупантам движение запрещено»: Укравтодор устанавливает на дорогах новый дорожный знак

На украинских дорогах появился новый дорожный знак «Оккупантам движение запрещено».

Об этом сообщает Укравтодор в Телеграмме .

«Пока наши храбрые воины и бесстрашные горожане дают отпор врагу, дорожники обновляют Правила дорожного движения. Перед вами новый дорожный знак «Оккупантам движение запрещено». Знак указывает врагу: «Немедленно сдавайся в плен или встреть смерть», - говорится в сообщении.

Как отмечалось, с 28 февраля действие знака распространяется на дороги всех форм собственности в Украине и союзных государствах.

Напомним, ранее чтобы дезориентировать врага, Государственное агентство автомобильных дорог Украины призвало демонтировать на всех дорогах страны указательные дорожные знаки, названия населенных пунктов.