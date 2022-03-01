Николаевцы, вы невероятны: Руководитель облздрава рассказал, что больницы обеспечены так, как никогда раньше

Глава управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко уверяет, что николаевские больницы, благодаря усилиям жителей области, обеспечены так, как никогда раньше.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Николаевцы, вы невероятны! Сегодня многие руководители больниц обеспечены так, как никогда раньше. Это не шутка! Отчитываюсь о существующей потребности в продуктах питания, хозяйственных товарах, даже медикаментах. Это – скрины из нашего внутреннего чата, в котором каждый день собираем что кому не хватает. Горжусь каждым из вас, кто небезразлично помогал и помогает больницам!!! – пишет Безносенко.

«ПЛОХО ИНФОРМИРОВАННЫМ», разгонявшим инфу о голодающих детях, раненых, пациентах Сапетни страдающих тотальной нехваткой продуктов ОБЪЯВЛЯЮ – НАШИ НИКОЛАЕВЦЫ НЕ ТОЛЬКО ОТ ВРАГА ЗАЩИЩАЮТ, НО И О СВОИХ ЗАБОТЯТСЯ!!! - добавляет глава облздрава.

Также он напомнил, что текущие (критических сегодня нет ни у кого) потребности больниц можно увидеть по ссылке.

«Обратная связь – в течение рабочего дня – с 8 утра до 18. Если ситуация изменится – будем корректировать. Вместе мы – сила!» – резюмировал Безносенко.

Напомним, как главный врач николаевской БСМП Александр Демьянов рассказал, что за последние дни больницы помогали как обычные граждане, так и бизнесмены и компании . Речь шла и о деньгах, и о медикаментах, а также еде и продуктах питания.