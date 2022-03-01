Полицию Николаевской области возглавит полковник Король

Новым начальником ГУНП в Николаевской области станет полковник Игорь Король, который до этого возглавлял полицию Херсонской области.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в МВД.

Напомним, накануне глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области сменился начальник полиции, однако не уточнил, кто именно стал руководитель ведомством вместо Сергея Шайхета.

Игорь Король до перевода в Николаевскую область возглавлял Херсонскую полицию, куда он был назначен 12 февраля этого года.

Справка

Король Игорь Владимирович родился 23 марта 1976 года в пгт Ясное Волочисского района Хмельницкой области.

В 2000 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности: «Правоведение» и в 2010 году окончил магистратуру Академии управления МВД по специальности: «Управление в сфере правопорядка».

Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году. После завершения Ивано-Франковского училища милиции работал следователем в Хмельницкой области.

С июля 2000 по ноябрь 2003 года работал на инспекторских должностях инспекции по личному составу управления работы с персоналом ГУМВД Украины в г. Киеве.

С ноября 2003 по декабрь 2015 года работал на руководящих должностях управления внутренней безопасности в г. Киеве Департамента внутренней безопасности ГУБОП МВД Украины и управления внутренней безопасности в г. Киеве (подчиненного Департамента внутренней безопасности МВД Украины).

С декабря 2015 года по ноябрь 2021 года работал на руководящих должностях Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

С ноября 2021 по февраль 2022 – заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Полтавской области – начальник криминальной полиции.

Женат, имеет двоих детей.